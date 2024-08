Taiwan: Balmain e Maison Valentino presentano la loro collezione occhiali primavera-estate 2024 a Taipei

1 Agosto 2024_ I marchi di moda Balmain e Maison Valentino hanno lanciato la loro nuova collezione di occhiali primavera-estate 2024 a Taipei, Taiwan, con un evento che celebra l'eleganza e la creatività italiana. La collezione include 150 modelli, alcuni dei quali sono in esclusiva per il mercato taiwanese, permettendo ai fashionisti locali di accedere alle ultime tendenze senza dover viaggiare all'estero. Balmain, noto per il suo 'nuovo stile francese', e Maison Valentino, che unisce punk e cultura pop degli anni '70, hanno collaborato con esperti artigiani per garantire qualità e design senza pari. La notizia è stata riportata da ciaotw.com, evidenziando l'importanza della moda italiana anche in Asia. L'evento si svolgerà dal 1 al 18 agosto presso il negozio di occhiali 必久戴 a Taipei.