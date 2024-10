06 Ottobre 2024_ La Foundation for Defense of Democracies ha avvertito che Pechino potrebbe intraprendere una guerra economica per costringere Taiwan...

06 Ottobre 2024_ La Foundation for Defense of Democracies ha avvertito che Pechino potrebbe intraprendere una guerra economica per costringere Taiwan alla resa, senza ricorrere all'uso diretto della forza militare. Gli Stati Uniti, principale alleato di Taiwan, hanno dichiarato che devono prepararsi a rispondere a tali minacce. Il rapporto sottolinea come la dipendenza di Taiwan dal commercio estero la renda vulnerabile alla pressione economica da parte di Pechino. La situazione evidenzia le tensioni crescenti tra Taiwan e Cina, con Taipei che cerca di mantenere la propria sovranità. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, un'importante fonte di informazione a Taiwan, che fornisce aggiornamenti su questioni politiche e sociali locali.