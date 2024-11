Taiwan: Bencotto celebra la cucina italiana con un'esclusiva cena di vini

07 Novembre 2024_ Il ristorante italiano Bencotto, situato nel Mandarin Oriental di Taipei, ospiterà una cena di gala il 29 novembre 2024, presentando piatti creativi abbinati a vini pregiati della storica cantina Marchesi Antinori. Gli chef Luca Carrino ed Emanuele Bergamo proporranno un menù di cinque portate, tra cui specialità come l'agnello neozelandese e ravioli di pollo taiwanese, accompagnati da vini iconici come il Tignanello e il Solaia. La serata sarà arricchita dalla presenza di un rappresentante della cantina, che condividerà la sua esperienza di oltre 600 anni nella produzione vinicola. La notizia è riportata da savorlifestyle.com, evidenziando l'importanza della cucina italiana a Taiwan e l'apprezzamento per la tradizione vinicola toscana.