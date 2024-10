Taiwan: Benetton lancia il concorso 'Unemployee of the Year' per i giovani disoccupati

26 Ottobre 2024_ Benetton, il noto marchio di moda italiano, ha avviato un'iniziativa globale chiamata 'Unemployee of the Year', rivolta ai giovani...

26 Ottobre 2024_ Benetton, il noto marchio di moda italiano, ha avviato un'iniziativa globale chiamata 'Unemployee of the Year', rivolta ai giovani disoccupati di età compresa tra 18 e 30 anni. I partecipanti possono presentare progetti per lo sviluppo della comunità e avere la possibilità di vincere un premio di 5000 euro, circa 19.000 dollari taiwanesi. L'iniziativa, che si svolgerà anche nei negozi Benetton di Taiwan, mira a dare voce ai giovani in un periodo di crisi economica globale. Alessandro Benetton, presidente dell'azienda, ha sottolineato l'importanza di progettare il futuro del mondo. La notizia è stata riportata da bg3.co, evidenziando l'impatto dell'iniziativa anche in Taiwan, dove i giovani possono partecipare attivamente.