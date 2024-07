Taiwan: Bologna World Illustration Award in mostra a Taipei

2 Luglio 2024_ Il Bologna World Illustration Award, noto come l'Oscar dell'illustrazione, è in mostra al National Taiwan Science Education Center...

2 Luglio 2024_ Il Bologna World Illustration Award, noto come l'Oscar dell'illustrazione, è in mostra al National Taiwan Science Education Center fino al 22 settembre 2024. Questa è la quarta edizione consecutiva dell'evento a Taiwan, con 79 illustratori e 391 opere esposte, inclusi lavori di sei artisti taiwanesi. Bologna, città italiana famosa per la sua ricca tradizione artistica e culturale, ospita questo prestigioso premio dal 1967, attirando illustratori da tutto il mondo. Quest'anno, il concorso ha visto la partecipazione di 3.873 illustratori provenienti da 92 paesi, stabilendo un nuovo record di iscrizioni. Lo riporta shoppingdesign.com.tw. La mostra è suddivisa in quattro temi principali: parchi fantastici, foreste dei sogni, feste sotto le stelle e leggende classiche, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva e stimolante.