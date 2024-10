Taiwan: Bulgari presenta la mostra 'Cinecittà and Beyond' a Taipei con gioielli iconici italiani

09 Ottobre 2024_ Bulgari ha inaugurato la mostra 'Cinecittà and Beyond' presso il nuovo concept store Peter Marino a Taipei 101, celebrando l'arte...

09 Ottobre 2024_ Bulgari ha inaugurato la mostra 'Cinecittà and Beyond' presso il nuovo concept store Peter Marino a Taipei 101, celebrando l'arte del cinema e i gioielli iconici indossati da celebri attrici italiane. L'evento ha visto la partecipazione dell'attrice taiwanese Lin Yi Chen, che ha indossato pezzi della collezione Heritage, tra cui gioielli storici di star come Gina Lollobrigida e Sophia Loren. La mostra, che si svolgerà dal 7 al 21 novembre, espone 27 opere e ricrea l'atmosfera del cinema d'oro italiano, sottolineando l'influenza della cultura italiana a Taiwan. La fonte di questa notizia è bg3.co. L'evento non solo celebra il patrimonio di Bulgari, ma rafforza anche i legami culturali tra Italia e Taiwan, evidenziando l'importanza del design e dell'artigianato italiano nel mondo.