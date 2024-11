Taiwan: Canada intensifica la cooperazione sulla cybersicurezza con Taipei

05 Novembre 2024_ Il governo canadese ha inviato un esperto di cybersicurezza presso il suo ufficio di Taipei, segnando un passo significativo nella cooperazione sulla sicurezza tra Canada e Taiwan. Ottawa riconosce la Cina come la principale minaccia in termini di cybersicurezza e desidera collaborare con Taipei per affrontare tale rischio. Nonostante l'assenza di relazioni formali, il Canada ha avviato iniziative per migliorare la sicurezza nazionale di Taiwan, inclusi invii di beni e tecnologia militare. La notizia è stata riportata dal Globe and Mail, evidenziando l'impegno di Ottawa nel rafforzare le sue partnership di sicurezza nell'Indo-Pacifico. Taiwan, un'isola democratica con un governo autonomo, è considerata una regione strategica nel contesto delle tensioni con la Cina, che rivendica la sovranità su di essa.