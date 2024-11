Taiwan: Celebrazione della cucina italiana con un evento esclusivo al Junpin Hotel

06 Novembre 2024_ Il 20 novembre 2024, il Junpin Hotel di Taipei ospiterà un evento culinario dedicato alla "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo", con la partecipazione della chef italiana Silvia Lazzerini e del chef Paolo Ghibaudo, noto per il suo ristorante "Elegante". Durante la serata, i partecipanti potranno gustare piatti tipici della tradizione italiana, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, accompagnati da una selezione di vini italiani. L'evento mira a promuovere la cultura gastronomica italiana e a celebrare l'importanza della biodiversità alimentare. La notizia è riportata da upmedia.mg. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per i taiwanesi di immergersi nella ricca tradizione culinaria italiana, con un menù che include specialità come il tiramisù e la caprese.