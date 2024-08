Taiwan: Celebri attrici taiwanesi protagoniste della nuova campagna Ferragamo

03 Agosto 2024_ Le attrici taiwanesi Lin Yi Chen e Yang Jin Hua sono le protagoniste della nuova campagna del marchio italiano Ferragamo, intitolata "菲常WOMEN". Le due star, note per il loro fascino e talento, interpretano con eleganza i capi della nuova collezione, che celebra la femminilità e la semplicità. Ferragamo, un prestigioso brand con oltre cento anni di storia, ha recentemente rinnovato il suo approccio creativo sotto la direzione di Maximilian Davis, puntando a esaltare lo stile e l'autenticità delle donne moderne. La notizia è stata riportata da ettoday.net. La campagna non solo mette in risalto il legame tra Taiwan e l'Italia, ma celebra anche l'eccellenza del design italiano nel mondo della moda.