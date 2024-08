Taiwan: Celebrità locali sfoggiano il lusso italiano con Loro Piana

22 Agosto 2024_ Le star taiwanesi Lin Xinru e Melody hanno recentemente condiviso sui social media i loro look eleganti, entrambi abbinati a borse...

22 Agosto 2024_ Le star taiwanesi Lin Xinru e Melody hanno recentemente condiviso sui social media i loro look eleganti, entrambi abbinati a borse del marchio italiano Loro Piana. Le due celebrità hanno dimostrato il concetto di "Quiet Luxury" con i loro outfit, evidenziando la versatilità e l'eleganza delle creazioni italiane. Loro Piana, noto per la sua artigianalità e il design sofisticato, ha presentato la sua nuova borsa Loom, caratterizzata da un profilo distintivo e dettagli raffinati. La notizia è stata riportata da bg3.co, sottolineando l'influenza della moda italiana anche in Taiwan, dove il marchio continua a guadagnare popolarità tra le celebrità locali.