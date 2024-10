Taiwan: Chef italiano Massimiliano Musso presenta la cucina piemontese a Taipei

05 Ottobre 2024_ Il celebre chef italiano Massimiliano Musso, executive chef del ristorante Ca'Vittoria, è recentemente giunto a Taipei per presentare un nuovo menù estivo ispirato alla cucina piemontese. Durante la sua visita, Musso ha collaborato con il suo allievo Paolo Ghibaudo, creando piatti che esaltano i sapori tradizionali del Piemonte, una regione nota per i suoi formaggi e la sua gastronomia ricca. Tra le novità del menù, spiccano piatti come 'Lamb, Black Garlic, Asparagus', che uniscono ingredienti freschi e tecniche culinarie raffinate. La notizia è stata riportata da bg3.co, evidenziando l'interesse crescente per la cucina italiana a Taiwan. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per promuovere la cultura gastronomica italiana nel mercato asiatico.