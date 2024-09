Taiwan: Cittadino cinese arrestato dopo aver attraversato lo Stretto di Taiwan

15 Settembre 2024_ Un uomo cinese è stato arrestato dopo aver attraversato lo Stretto di Taiwan a bordo di un gommone, approdando sulla costa di Linkou, nella città di New Taipei. Le autorità taiwanesi hanno dichiarato che l'azione dell'uomo viola le leggi locali e che sarà perseguito secondo la normativa vigente. Dopo un'interrogazione da parte della procura, è stata decisa la sua detenzione in isolamento. Questo episodio evidenzia le tensioni tra Taiwan e Cina, con Taiwan che mantiene una posizione di difesa riguardo alle incursioni provenienti dalla Cina continentale, come riportato da 自由時報. Le autorità di Taiwan continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza delle proprie acque territoriali.