Taiwan: Collaborazione con USA, Giappone e Australia per contrastare l'influenza cinese nel Pacifico

21 Ottobre 2024_ Il Ministro degli Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, ha confermato lo sviluppo di una cooperazione multilaterale con Stati Uniti, Giappone e Australia per contrastare l'influenza della Cina nelle isole del Pacifico. Questa iniziativa include progetti di assistenza per le infrastrutture nei paesi amici, come il progetto del cavo sottomarino del Pacifico centrale e il piano di collaudo costiero di Tuvalu, che evidenziano i legami stretti tra Taiwan e Tuvalu. La cooperazione mira a rafforzare la resilienza dei paesi del Pacifico di fronte alle pressioni cinesi. La notizia è stata riportata da 自由時報, sottolineando l'importanza della solidarietà tra le democrazie del Pacifico. Tuvalu è un piccolo stato insulare situato nel Pacifico centrale, noto per la sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici e per la sua alleanza con Taiwan.