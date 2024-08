Taiwan: Completata la fusione tra Taishin Financial e Shin Kong Financial

23 Agosto 2024_ Taishin Financial Holding e Shin Kong Financial Holding hanno ufficialmente approvato la loro fusione, con un rapporto di cambio di 0,6022 azioni di Taishin per ogni azione di Shin Kong. Questa operazione, che segna la conclusione di anni di discussioni, porterà alla creazione di una nuova entità chiamata 'Taishin Shin Kong Financial Holding', diventando la quarta maggiore holding finanziaria di Taiwan. Il presidente di Taishin, Wu Dongliang, ha sottolineato l'importanza storica di questa fusione, che unisce due istituzioni con una lunga tradizione nel settore finanziario taiwanese. La notizia è stata riportata da 中國時報, evidenziando come questa fusione possa fungere da modello per il settore finanziario di Taiwan. La fusione è vista come un passo strategico per migliorare i servizi finanziari e la competitività nel mercato.