Taiwan: Conflitto tra Taishin e Cathay per l'acquisizione di Shin Kong

10 Settembre 2024_ La recente disputa tra Taishin Financial e Cathay Financial per l'acquisizione di Shin Kong Financial ha acceso un acceso dibattito nel settore finanziario taiwanese. I sostenitori di Shin Kong, tra cui ex dipendenti, hanno pubblicato annunci sui giornali per esprimere il loro rifiuto all'acquisizione da parte di Cathay, citando preoccupazioni legate a questioni legali del suo principale azionista, Gu Zhongliang. La controversia si concentra su casi legali irrisolti che coinvolgono Gu, il quale è stato accusato di reati finanziari. La notizia è riportata da 自由時報, evidenziando la crescente tensione tra le due istituzioni finanziarie. La Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan dovrà ora decidere se autorizzare l'acquisizione, mentre entrambe le parti si preparano a intensificare la loro campagna per ottenere supporto.