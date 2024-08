Taiwan: Controversia per la squalifica della pugile Lin Yu-ting dall'IBA

04 Agosto 2024_ La pugile taiwanese Lin Yu-ting è stata esclusa dalla competizione dall'International Boxing Association (IBA) a causa di questioni legate al genere, suscitando un acceso dibattito. Lin ha dichiarato di identificarsi come donna e di aver superato vari test, ma l'IBA ha mantenuto la sua decisione di squalifica. Il Ministero dello Sport di Taiwan ha espresso il suo pieno supporto a Lin, annunciando che presenterà un formale reclamo all'IBA. La situazione ha sollevato interrogativi sulle politiche di inclusione e sui diritti degli atleti transgender nel mondo dello sport, come riportato da 中國時報. Le autorità sportive taiwanesi si stanno mobilitando per garantire che i diritti di Lin siano rispettati e per promuovere un ambiente sportivo più inclusivo.