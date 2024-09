Taiwan: Controversie legali coinvolgono il presidente del Partito Popolare

07 Settembre 2024_ Il presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, è stato posto in detenzione con divieto di contatti, secondo quanto deciso dal tribunale di Taipei. L'avvocato Zheng Wenlong ha criticato la decisione, sostenendo che non si dovrebbero permettere appelli illimitati da parte dei pubblici ministeri, poiché ciò comporterebbe rischi per i cittadini. Zheng ha anche messo in discussione la legalità delle perquisizioni effettuate sul telefono di Ko, evidenziando la mancanza di conoscenze legali in Taiwan. La notizia è stata riportata da storm.mg, sottolineando le preoccupazioni riguardo alla giustizia e ai diritti legali nel paese. La situazione di Ko Wen-je, ex sindaco di Taipei, solleva interrogativi sulla trasparenza e l'equità del sistema giudiziario taiwanese.