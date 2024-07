Taiwan: Correzione del mercato azionario e strategie di investimento

20 Luglio 2024_ Il mercato azionario di Taiwan ha subito una correzione significativa, con un calo di oltre mille punti in pochi giorni. Gli esperti di investimento suggeriscono di concentrarsi su azioni che mostrano una forte resistenza, come quelle di Fubon Financial e Dacheng Steel. Nonostante la correzione, alcuni titoli hanno visto un aumento degli acquisti da parte di investitori istituzionali, mantenendo i loro prezzi sopra la media mensile. Le azioni di settori come il finanziario, il biotecnologico e l'edilizia sono considerate promettenti. Lo riporta il giornale 工商時報. Gli analisti raccomandano un approccio difensivo, puntando su titoli con bassa valutazione e alto rendimento.