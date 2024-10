Taiwan: Cresce il numero di donatori di organi e pianificazione delle cure avanzate

12 Ottobre 2024_ Il Ministero della Salute e del Benessere di Taiwan ha annunciato che oltre 630.000 persone hanno accettato di diventare donatori di organi, con un aumento annuale dei donatori. Inoltre, più di 1 milione di persone ha firmato una direttiva sanitaria avanzata dal 1998, anno di entrata in vigore della legge sulle cure palliative. In occasione della Giornata Mondiale delle Cure Palliative, il Taiwan Organ Registry and Sharing Center ha organizzato una corsa di beneficenza a Taipei per promuovere la donazione di organi e la pianificazione delle cure. Il ministero ha esortato i cittadini a registrarsi come donatori utilizzando la loro carta di assicurazione sanitaria nazionale. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione di organi e della pianificazione delle cure per garantire un fine vita dignitoso.