Taiwan: Crescita del mercato AI e performance delle azioni nel terzo trimestre

11 Ottobre 2024_ Il mercato taiwanese sta vivendo un forte interesse per le tecnologie legate all'intelligenza artificiale (AI), con aziende come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) che vedono un aumento significativo delle loro azioni. Nonostante una correzione del mercato a settembre, le previsioni per il terzo trimestre rimangono ottimistiche, con un atteso record di fatturato per le aziende quotate. Le vendite di nuovi dispositivi da parte di Apple e Huawei hanno ulteriormente stimolato la crescita delle azioni nel settore tecnologico. Secondo quanto riportato da 工商時報, il mercato prevede che il fatturato cumulato delle aziende taiwanesi raggiunga i 2,8 trilioni di dollari taiwanesi entro la fine dell'anno. Le festività di fine anno, come Halloween e Natale, sono attese per influenzare positivamente la domanda nel mercato.