Taiwan: Crescita economica sorprendente grazie alla domanda globale di tecnologia

31 Ottobre 2024_ L'economia di Taiwan ha registrato una crescita del 3,97% nel terzo trimestre del 2024, superando le previsioni governative grazie a esportazioni più forti del previsto. La domanda globale per l'intelligenza artificiale e gli smartphone ha spinto le esportazioni di beni e servizi a un aumento dell'8,67%. Inoltre, la crescita del PIL potrebbe raggiungere il 4,1% per l'intero anno, il livello più alto degli ultimi tre anni. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), leader mondiale nella produzione di chip, ha riportato risultati finanziari solidi, contribuendo a questa espansione economica. La notizia è stata riportata da 工商時報. La crescita è sostenuta anche da un aumento dei consumi privati e da investimenti in infrastrutture, con un'aspettativa di continuità fino alla fine dell'anno.