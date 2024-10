Taiwan: Crescita esponenziale del mercato della memoria digitale grazie all'AI

27 Ottobre 2024_ Taiwan sta vivendo una crescita significativa nel mercato della memoria digitale, con un aumento previsto del 77,3% nel 2024, principalmente a causa della crescente domanda di AI. Le aziende di memoria, come SK Hynix, Samsung e Micron, stanno investendo nella produzione di HBM (High Bandwidth Memory), che sta diventando fondamentale per le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. La transizione verso tecnologie avanzate come HBM4 e l'adozione di processi di produzione innovativi sono al centro della competizione tra i principali attori del settore. Questo sviluppo è stato riportato da 中國時報, evidenziando l'importanza strategica di Taiwan nel panorama globale della tecnologia dei semiconduttori. Le aziende taiwanesi continuano a collaborare con partner internazionali per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di memoria ad alte prestazioni.