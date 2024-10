Taiwan: Crisi di manodopera e pensionamenti in aumento nel settore industriale

26 Ottobre 2024_ Taiwan affronta una grave crisi di manodopera, con il governo che introduce misure per incentivare l'occupazione e attrarre talenti stranieri. Nei prossimi nove anni, si prevede che 3,78 milioni di persone andranno in pensione, aggravando la carenza di lavoratori in vari settori, tra cui produzione, trasporti e servizi. Nonostante gli sforzi del governo, come le politiche di 'retention' e 'recruitment' proposte dal presidente Lai Ching-te, il problema della mancanza di personale rimane critico. Le aziende, in particolare nei settori considerati '3K' (pericolosi, faticosi e sporchi), faticano a trovare lavoratori disposti a rimanere. La notizia è riportata da 中國時報. Il governo sta esplorando nuove strategie per affrontare la carenza di manodopera, inclusa l'implementazione di politiche per migliorare le condizioni lavorative e attrarre giovani nel mercato del lavoro.