Taiwan: Critiche al governo per la gestione delle politiche di prestito immobiliare

29 Agosto 2024_ Il governo di Taiwan, guidato dal premier Chen Chien-jen, è sotto accusa per la sua gestione delle politiche di prestito immobiliare, in particolare per l'ipotesi di un "limite ai prestiti" che potrebbe influenzare il mercato immobiliare. La deputata del Kuomintang, Lee Yan-hsiu, ha criticato il premier per aver interferito con l'indipendenza della Banca Centrale, sottolineando che le recenti misure hanno portato a un aumento record del debito immobiliare. Inoltre, Lee ha evidenziato che i giovani con reale necessità di acquistare una casa stanno affrontando difficoltà a causa delle restrizioni sui prestiti. La notizia è riportata da udn.com. La Banca Centrale di Taiwan, simile alla Federal Reserve degli Stati Uniti, è un ente indipendente che gestisce la politica monetaria del paese, e la sua autonomia è fondamentale per mantenere la stabilità economica.