04 Settembre 2024_ Il Ministero degli Interni di Taiwan ha organizzato un incontro per discutere la pianificazione territoriale, evidenziando che cinque contee centrali non hanno ancora presentato i loro piani di zonizzazione. Le critiche si concentrano sulla necessità di accelerare l'invio di tali piani, in particolare da parte del sindaco di Taichung, Lu Xiuyan, che è anche un potenziale candidato presidenziale. I gruppi di attivisti hanno espresso preoccupazione per l'impatto ambientale e la sicurezza alimentare, chiedendo una revisione rigorosa delle proposte di sviluppo. La fonte di queste informazioni è udn.com. La situazione è particolarmente critica in un contesto in cui la protezione delle terre agricole è diventata una questione centrale per la sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare a Taiwan.