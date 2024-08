Taiwan: Critiche alla presunta ingerenza del governo nella Banca Centrale

29 Agosto 2024_ Il governo di Taiwan è sotto accusa per presunti tentativi di influenzare l'indipendenza della Banca Centrale, dopo che il premier Su Tseng-chang ha annunciato incontri con l'istituto per discutere le politiche di prestito. L'opposizione, rappresentata dalla deputata del Kuomintang Lee Yan-hsiu, ha denunciato che tali azioni minacciano l'autonomia della Banca Centrale, paragonandola a situazioni simili in altre agenzie governative. Lee ha anche sottolineato l'aumento record dei prestiti per l'acquisto di immobili, evidenziando le difficoltà per i giovani acquirenti a causa delle politiche restrittive delle banche. La notizia è riportata da ettoday.net. La Banca Centrale di Taiwan, simile alla Federal Reserve degli Stati Uniti, ha storicamente mantenuto la sua indipendenza per garantire stabilità economica nel paese.