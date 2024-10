Taiwan: Critiche all'approccio di Lai Ching-te nel discorso del National Day

11 Ottobre 2024_ Il discorso del presidente taiwanese Lai Ching-te durante le celebrazioni del National Day ha suscitato reazioni contrastanti, con il deputato del Kuomintang Li Yanxiu che lo ha definito il più calmo e pragmatico da quando è in carica. Tuttavia, Li ha avvertito che la partecipazione internazionale di Taiwan e i suoi interessi nazionali potrebbero diventare strumenti per placare la Cina. Il deputato ha anche sottolineato che, a differenza del suo discorso di insediamento, il discorso di Lai ha mostrato una maggiore attenzione alle dinamiche geopolitiche, in particolare in vista delle elezioni presidenziali statunitensi. Li ha concluso esprimendo preoccupazione per le future relazioni tra Taiwan e Cina, suggerendo che potrebbero essere caratterizzate da conflitti crescenti. La notizia è riportata da 中國時報, un'importante fonte di informazione a Taiwan. Le celebrazioni del National Day commemorano la fondazione della Repubblica di Cina, che ha sede a Taiwan.