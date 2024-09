08 Settembre 2024_ L'evento 'TRENDY TAIPEI', organizzato dal governo di Taipei con un budget di oltre 40 milioni di dollari taiwanesi, ha chiuso con una partecipazione inferiore alle aspettative. Nonostante la presenza di alcuni concerti, i cittadini hanno segnalato confusione e mancanza di attrattiva, con un numero di partecipanti ben lontano dalle 30.000 persone dichiarate. Il consigliere comunale Lin Yan-feng ha messo in dubbio la veridicità dei dati sulla partecipazione e ha chiesto una revisione rigorosa del budget per eventi futuri. La fonte di queste informazioni è news.ltn.com.tw. L'evento ha messo in evidenza la necessità di migliorare la pianificazione e la promozione di manifestazioni simili a Taipei, per evitare delusioni e garantire un reale impatto economico.