Taiwan: Dallara Stradale arriva a Taiwan, un capolavoro dell'ingegneria italiana

1 Novembre 2024_ La compagnia taiwanese 嘉鎷興業 ha ufficialmente introdotto a Taiwan la Dallara Stradale, la prima auto stradale prodotta dalla storica azienda italiana Dallara, nota per la sua eccellenza nel settore delle corse. Questo modello esclusivo, realizzato in edizione limitata, ha recentemente ottenuto la certificazione per la circolazione stradale a Taiwan e sarà disponibile per ordini immediati. La Dallara Stradale, progettata dal geniale ingegnere Giampaolo Dallara, rappresenta il culmine di cinquant'anni di innovazione nel mondo delle corse, offrendo un'esperienza di guida unica e autentica. La notizia è stata riportata da sanjinoir.com. Questo lancio sottolinea l'importanza del mercato taiwanese per il marchio italiano, che continua a espandere la sua presenza globale.