Taiwan: Dallara Stradale, la supercar italiana arriva a Taiwan

10 Novembre 2024_ La compagnia taiwanese 嘉鎷興業 ha annunciato di essere il nuovo distributore della Dallara Stradale, la prima supercar stradale della storica azienda italiana Dallara. Questo modello, realizzato in edizione limitata e con un design all'avanguardia, ha recentemente ottenuto la certificazione per la circolazione stradale a Taiwan. La Dallara Stradale, con un motore turbo da 400 cavalli e un peso di soli 800 kg, rappresenta l'eccellenza della tecnologia automobilistica italiana, unendo prestazioni elevate e artigianato di qualità. La notizia è stata riportata da ettoday.net. La Dallara, fondata da Giampaolo Dallara, è nota per il suo contributo nel motorsport, avendo collaborato con marchi prestigiosi come Ferrari e Lamborghini.