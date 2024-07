Taiwan: Dati interni dell'Agenzia per l'Immigrazione venduti sul dark web

22 Luglio 2024_ Recentemente, è stato scoperto che dati interni dell'Agenzia per l'Immigrazione di Taiwan sono stati messi in vendita su un forum del dark web per 1.500 dollari. Le informazioni includono contatti di alti funzionari, tra cui il direttore generale Chung Ching-kun, e dettagli sullo stato di servizio di altri dipendenti. L'Agenzia ha dichiarato che il sistema informatico non è stato violato e sospetta che un ex dipendente possa essere responsabile della fuga di dati. Attualmente, è in corso un'indagine congiunta con il personale dell'ufficio per la sicurezza interna e la polizia criminale. Lo riporta il quotidiano 自由時報. L'Agenzia ha inoltre rimosso i file compromessi dalla rete interna e ha assicurato che i dati non includono informazioni personali dei cittadini.