Taiwan: Delegazione parlamentare in visita in Italia

20 Luglio 2024_ Il Vicepresidente del Legislative Yuan di Taiwan, Johnny Chiang, ha iniziato un tour diplomatico in Europa, che include una visita in...

20 Luglio 2024_ Il Vicepresidente del Legislative Yuan di Taiwan, Johnny Chiang, ha iniziato un tour diplomatico in Europa, che include una visita in Italia. La delegazione taiwanese, composta da vari legislatori, arriverà in Italia il 27 luglio e visiterà Milano e Roma. Durante la visita, Chiang incontrerà parlamentari italiani di entrambe le camere per discutere di cooperazione bilaterale. La visita fa parte di un più ampio tour che include anche la Repubblica Ceca e la Spagna. Lo riporta taiwannews.com.tw. Dopo l'Europa, Chiang proseguirà con visite diplomatiche in Giappone e negli Stati Uniti.