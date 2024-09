Taiwan: Delegazioni di Canada e Germania discutono cooperazione bilaterale

18 Settembre 2024_ Delegazioni provenienti da Canada e Germania hanno incontrato funzionari locali a Taiwan per discutere di legami bilaterali e cooperazione in vari settori, tra cui commercio, tecnologia ed educazione. La delegazione canadese, guidata dal senatore Yuen Pau Woo, ha incontrato funzionari del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero degli Affari Economici per esplorare opportunità di investimento. La delegazione tedesca, guidata dal membro del Bundestag Klaus-Peter Willsch, ha discusso di cooperazione in ricerca e sviluppo con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Scienza e della Tecnologia. Entrambe le delegazioni hanno espresso interesse a rafforzare i legami con Taiwan e a esplorare nuove aree di collaborazione, come riportato da Taipei Times. I rappresentanti canadesi e tedeschi visiteranno anche importanti luoghi culturali e accademici di Taiwan, inclusi il Taipei 101 e il Parco Scientifico di Hsinchu, prima di incontrare la presidente Tsai Ing-wen per ulteriori discussioni. Taiwan, un'isola democratica con una vivace economia, cerca di espandere le sue partnership internazionali per migliorare la sua presenza globale.