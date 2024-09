12 Settembre 2024_ I candidati presidenziali americani Donald Trump e Joe Biden hanno partecipato alla loro prima discussione pubblica, affrontando temi cruciali come la politica nei confronti della Cina e la questione dei chip di Taiwan. Trump ha ribadito il suo approccio duro verso Pechino, promettendo di proteggere gli interessi americani e sostenere Taiwan nella sua industria dei chip. Al contrario, Biden ha criticato la strategia di Trump, proponendo un approccio più diplomatico per risolvere le tensioni con la Cina e garantire la sicurezza di Taiwan. Questo dibattito è considerato un momento chiave per le elezioni presidenziali statunitensi, con entrambi i candidati che cercano di attrarre il sostegno degli elettori. La notizia è riportata da 人間福報 The Merit Times. Taiwan è un'isola con una fiorente industria tecnologica, nota per la produzione di semiconduttori, essenziali per l'elettronica moderna.