Taiwan: Diminuzione inattesa della disoccupazione a 233.000 unità

09 Agosto 2024_ La disoccupazione a Taiwan è scesa a 233.000 persone, un numero inferiore alle aspettative e il calo più significativo degli ultimi undici mesi. Questo dato ha contribuito a ridurre le preoccupazioni riguardo a una possibile recessione economica nel Paese. Gli analisti vedono questo trend come un segnale positivo per la ripresa economica, suggerendo che il mercato del lavoro sta mostrando segni di stabilità. La diminuzione della disoccupazione potrebbe anche riflettere un aumento della domanda di lavoro in vari settori. La notizia è stata riportata da 工商時報, un'importante fonte di informazione economica a Taiwan. Questo sviluppo potrebbe influenzare le politiche economiche future e le strategie di investimento nel Paese.