Taiwan: DPP avverte di non diventare la prossima Hong Kong

1 Luglio 2024_ Il Partito Progressista Democratico (DPP) di Taiwan ha dichiarato che il paese non deve diventare la prossima Hong Kong, durante la commemorazione del 27° anniversario del passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina. Il DPP ha sottolineato l'importanza di salvaguardare la libertà e la democrazia di Taiwan, mettendo in guardia contro le promesse di Pechino. Il legislatore del DPP, Hung Sun-han, ha affermato che Hong Kong è passata da 'un paese, due sistemi' a 'un paese, un sistema' sotto il controllo di Pechino. Hung ha anche avvertito che la Cina sta utilizzando il sistema legale come arma per controllare la politica e l'economia di Hong Kong, reprimendo la libertà e i diritti umani. Lo riporta il Taipei Times. Il DPP ha esortato i taiwanesi a non fidarsi delle promesse del regime dittatoriale cinese e a seguire il proprio percorso di libertà e democrazia.