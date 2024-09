Taiwan: Due navi da guerra tedesche attraversano lo Stretto di Taiwan per la prima volta in 22 anni

14 Settembre 2024_ Due navi della marina tedesca, la fregata "Baden-Württemberg" e il rifornitore "Frankfurt am Main", hanno attraversato lo Stretto di Taiwan, segnando la prima volta in 22 anni che navi militari tedesche navigano in questa area. La Cina ha espresso una forte opposizione a questo passaggio, affermando che rappresenta una provocazione che minaccia la sua sovranità e sicurezza. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che lo Stretto di Taiwan è acque internazionali, sostenendo il diritto alla libertà di navigazione. La Cina ha risposto attraverso il suo ministero degli Esteri e l'ambasciata in Germania, sottolineando la necessità di rispettare il principio di una sola Cina. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando le tensioni geopolitiche nella regione.