Taiwan: Due testimoni diventano imputati nel caso di frode di Ko Wen-je

16 Agosto 2024_ Nel caso di frode che coinvolge Ko Wen-je, due testimoni, Li Wen-ju e Duan Mu Zheng-wen, sono stati trasformati in imputati e sono stati posti sotto sorveglianza elettronica. Questo sviluppo ha suscitato un ampio interesse pubblico e le indagini relative al caso sono ancora in corso. La situazione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e l'integrità del processo legale a Taiwan. Le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi per garantire che la giustizia venga servita. La notizia è stata riportata da 自由時報. Il caso coinvolge Ko Wen-je, ex sindaco di Taipei e figura politica di spicco, noto per le sue posizioni riformiste.