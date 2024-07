Taiwan: Entrate fiscali di giugno raggiungono nuovi record

12 Luglio 2024_ Il Ministero delle Finanze di Taiwan ha annunciato che le entrate fiscali di giugno hanno raggiunto un nuovo record, con un aumento del 40,2% rispetto all'anno precedente. Le entrate derivanti dalla tassa sulle transazioni di borsa hanno toccato i 276 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, segnando una crescita a doppia cifra per il quattordicesimo mese consecutivo. Anche le entrate dalla tassa sul reddito complessivo hanno registrato un incremento significativo, con un totale di 3.444 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, il più alto mai registrato in un singolo mese. Complessivamente, le entrate fiscali nazionali di giugno sono state di 8.083 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, con un aumento del 2% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Lo riporta il giornale 工商時報. Le autorità non hanno fornito previsioni per la seconda metà dell'anno a causa delle incertezze esterne che potrebbero influenzare le future entrate fiscali.