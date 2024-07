Taiwan: Esercitazioni militari Han Kuang interrotte per il tifone Gaemi

26 Luglio 2024_ Le esercitazioni militari Han Kuang di quest'anno sono state interrotte per consentire ai soldati di partecipare alle operazioni di soccorso dopo il passaggio del tifone Gaemi. Il Ministero della Difesa Nazionale ha annunciato che le esercitazioni, programmate da lunedì a venerdì, sono state cancellate e ulteriori truppe sono state inviate nelle aree colpite. Il ministro della Difesa Nazionale, Wu, ha sottolineato che la sicurezza del personale militare è una priorità e che tutte le unità sono in stato di massima allerta. Il ministero ha anche comunicato che il 35% del personale e il 40% dei veicoli sono stati mobilitati per fornire servizi di soccorso. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Il tifone Gaemi ha colpito Taiwan, causando danni significativi e richiedendo un intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini.