Taiwan: Eserciti di artiglieria in esercitazione a Taichung e Hsinchu

07 Agosto 2024_ L'Esercito di Taiwan ha condotto un'esercitazione di artiglieria a Taichung e Hsinchu il 7 e 8 agosto 2024, utilizzando diversi pezzi di artiglieria. Durante l'esercitazione, sono stati impiegati 18 obici M109A2 e 12 M110A2, con un totale di 60 colpi sparati. L'operazione ha avuto l'obiettivo di testare le capacità operative delle forze armate e dimostrare la determinazione a difendere il territorio nazionale. Le esercitazioni di artiglieria sono parte di un programma annuale per migliorare le competenze delle truppe. La notizia è stata riportata da 自由時報. Queste attività sono fondamentali per garantire la prontezza delle forze armate taiwanesi in un contesto di crescente tensione regionale.