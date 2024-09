Taiwan: Esercizi di difesa civile previsti per dicembre e marzo 2025

27 Settembre 2024_ Taiwan ha annunciato l'organizzazione di un'importante esercitazione di difesa civile per dicembre, seguita da esercizi senza precedenti a marzo 2025. L'iniziativa, promossa dal Comitato per la Resilienza della Difesa della Società, mira a coinvolgere tutti i settori della società per migliorare la preparazione e la resilienza in caso di emergenze nazionali. Il progetto prevede la mobilitazione di unità civili, enti governativi, scuole e aziende private per ottimizzare le risposte a disastri e situazioni di crisi. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Questi esercizi rappresentano un passo significativo per garantire che Taiwan sia pronta a fronteggiare eventuali calamità, inclusi scenari di terremoti, coinvolgendo anche il settore privato in operazioni di soccorso e assistenza.