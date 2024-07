Taiwan: Espansione del programma di esenzione per caregiver stranieri

3 Luglio 2024_ Il Ministero del Lavoro di Taiwan prevede di ampliare entro settembre un programma di esenzione per l'assunzione di caregiver stranieri a domicilio, beneficiando circa 55.000 persone. Attualmente, 910.000 persone in Taiwan hanno 80 anni o più, e 381.000 di loro necessitano di assistenza. Il programma di esenzione mira a facilitare l'assunzione di caregiver senza la necessità di una valutazione dell'indice Barthel, che misura la capacità di svolgere attività quotidiane. La proposta di espansione include persone con problemi di salute a lungo termine, condizioni fisiche irreversibili e coloro che vivono in aree rurali. Taipei Times riporta che il Ministero del Lavoro ha già approvato circa 62.000 domande per caregiver stranieri, di cui 32.000 tramite il programma di esenzione. La proposta è attualmente in discussione presso il Comitato per il Benessere Sociale e l'Igiene Ambientale del Yuan Legislativo.