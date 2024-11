Taiwan: Estensione del programma di investimento per attrarre capitali globali

02 Novembre 2024_ Il Ministero dell'Economia di Taiwan ha deciso di estendere il programma "Investire a Taiwan" fino alla fine del 2027, dopo aver attratto oltre 2,3 trilioni di dollari taiwanesi in investimenti dal 2019. Il programma, che inizialmente si concentrava sugli investitori provenienti dalla Cina, sarà ampliato per includere investitori globali, con l'obiettivo di rafforzare la catena di approvvigionamento locale. Fino ad oggi, 1554 aziende hanno già ottenuto l'approvazione, creando oltre 154.000 posti di lavoro. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando l'importanza di questo programma per l'economia taiwanese e la sua capacità di attrarre investimenti esteri. Il Ministero dell'Economia sta anche considerando modifiche ai settori industriali target per migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento.