Taiwan: Estensione e ampliamento del programma di sussidi per l'affitto

15 Agosto 2024_ Il Ministero degli Interni di Taiwan ha annunciato l'estensione del programma di sussidi per l'affitto, originariamente previsto per quattro anni, fino al 2026. A partire dal 2024, il numero di beneficiari sarà ampliato da 500.000 a 750.000, con un processo di richiesta semplificato. Il programma, attivo dal luglio 2022, ha già assistito oltre 600.000 famiglie, con una significativa partecipazione di giovani single e famiglie con bambini. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando l'impegno del governo nel sostenere le famiglie taiwanesi e migliorare le politiche abitative. Il Ministero degli Interni continuerà a implementare misure per garantire un sistema di supporto abitativo completo e diversificato.