Taiwan: Ex dirigente universitario condannato per uso di curriculum falso

9 Luglio 2024_ Chen Zhengguo, ex direttore degli affari studenteschi della Tamkang University of Science and Technology, è stato condannato a 12 anni...

9 Luglio 2024_ Chen Zhengguo, ex direttore degli affari studenteschi della Tamkang University of Science and Technology, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver utilizzato un curriculum falso per ottenere una posizione accademica. Il tribunale ha stabilito che Chen ha fornito informazioni false in più occasioni durante il processo di assunzione, considerandolo un reato grave. La sentenza riflette la severità con cui il sistema giudiziario taiwanese tratta i casi di frode accademica. La Tamkang University of Science and Technology è un'istituzione educativa situata a Taipei, Taiwan. Lo riporta il sito di notizie 自由時報. La condanna di Chen sottolinea l'importanza dell'integrità e della trasparenza nel settore accademico.