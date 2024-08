Taiwan: Ex portavoce del governo accusato di corruzione e prostituzione

16 Agosto 2024_ L'ex portavoce del governo taiwanese, Chen Tsung-yen, è stato accusato di corruzione per aver accettato servizi sessuali da parte di operatori di hotel. Secondo le indagini della Procura di Tainan, Chen avrebbe usufruito di tali servizi per ben 12 volte in un anno. La Procura ha chiesto una pena severa, evidenziando come il suo comportamento abbia danneggiato l'immagine della pubblica amministrazione. La questione ha sollevato interrogativi sulla risposta del governo e sulla necessità di una revisione delle procedure di indagine. La notizia è stata riportata da 中國時報. Chen, che ha ricoperto ruoli di rilievo nella città di Tainan, è ora sotto scrutinio per il suo passato e il suo futuro professionale.