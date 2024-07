Taiwan: Ex presidente della Fondazione per gli Scambi sullo Stretto accusato di corruzione

9 Luglio 2024_ L'ex presidente della Fondazione per gli Scambi sullo Stretto, Cheng Wen-tsan, è stato nuovamente accusato di corruzione e rilasciato...

9 Luglio 2024_ L'ex presidente della Fondazione per gli Scambi sullo Stretto, Cheng Wen-tsan, è stato nuovamente accusato di corruzione e rilasciato su cauzione di 12 milioni di dollari taiwanesi. Cheng è sospettato di aver accettato tangenti durante il suo mandato come sindaco di Taoyuan. L'ex deputato Kuo Cheng-liang ha rivelato che le prove contro Cheng erano già state raccolte nel 2017, ma l'indagine fu bloccata da alti funzionari. Kuo ha chiesto un'indagine completa per identificare chi ha ostacolato la giustizia. Lo riporta il quotidiano taiwanese 自由時報. L'ex presidente Cheng è stato rilasciato con restrizioni di residenza, viaggio e navigazione.