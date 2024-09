Taiwan: Ex sindaco di Xinying condannato a sette anni di carcere

19 Settembre 2024_ L'ex sindaco di Xinying, Guo Li, è stato condannato a sette anni di carcere per corruzione, con la sentenza che è diventata definitiva. La corte ha stabilito che Guo ha abusato della sua posizione per ottenere vantaggi illeciti durante il suo mandato. La condanna rappresenta un importante passo nella lotta contro la corruzione a Taiwan, evidenziando l'impegno delle autorità nel perseguire i reati di questo tipo. La sentenza è stata accolta con favore da molti cittadini, che vedono in essa un segnale di giustizia. La notizia è stata riportata da 自由時報. La città di Xinying è situata nella contea di Tainan ed è nota per la sua storia e cultura locali.