Taiwan: Fendi inaugura il suo nuovo store a Taipei con un tocco di eleganza italiana

15 Settembre 2024_ Fendi ha celebrato l'apertura del suo nuovo negozio presso il Diamond Towers di Taipei, attirando numerosi volti noti della moda. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità come la star coreana Rain e l'attrice taiwanese Cai Shiyun, che hanno presentato la nuova collezione autunno-inverno 2024-25. Il negozio, situato in una delle aree più trendy di Taipei, combina elementi di design moderno con riferimenti all'architettura romana, sottolineando l'importanza di Roma per il marchio. La notizia è stata riportata da cool-style.com.tw. Fendi ha anche lanciato un'esclusiva borsa in pelle di coccodrillo e una collaborazione con un caffè locale, offrendo un drink speciale per festeggiare l'apertura.